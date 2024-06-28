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鉅亨速報

盤後速報 - 上緯投控(3708)次交易(1)日除息5.55元，參考價132.45元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06

上緯投控(3708-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.55元。

首日參考價為132.45元，相較今日收盤價138.00元，息值合計為5.55元，股息殖利率4.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 138.00 5.55095 4.02% 0.0
2023/06/28 93.6 4.99995 5.34% 0.0
2022/07/08 117.5 1.4293 1.22% 0.0
2021/08/10 99.5 3.5 3.52% 0.0
2020/07/28 101.0 4.0019 3.96% 0.0

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