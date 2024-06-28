盤後速報 - 上緯投控(3708)次交易(1)日除息5.55元，參考價132.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06
上緯投控(3708-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.55元。
首日參考價為132.45元，相較今日收盤價138.00元，息值合計為5.55元，股息殖利率4.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|138.00
|5.55095
|4.02%
|0.0
|2023/06/28
|93.6
|4.99995
|5.34%
|0.0
|2022/07/08
|117.5
|1.4293
|1.22%
|0.0
|2021/08/10
|99.5
|3.5
|3.52%
|0.0
|2020/07/28
|101.0
|4.0019
|3.96%
|0.0
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