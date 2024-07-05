盤中速報 - 伍豐(8076)大漲7.23%，報37.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:38
伍豐(8076-TW)05日11:38股價上漲2.55元，報37.8元，漲幅7.23%，成交9,132張。
伍豐(8076-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。
近5日股價下跌4.34%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-264 張
- 外資買賣超：-288 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：+1,629 張
- 融券增減：+131 張
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