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鉅亨速報

盤中速報 - 伍豐(8076)急拉3.17%報37.45元，成交19,055張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:34

伍豐(8076-TW)近5分K漲速3.17%，27日09:34報37.45元，成交19,055張，今日漲幅為5.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

伍豐(8076-TW)近5日股價上漲17.97%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.63%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-587 張
  • 外資買賣超：-867 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+280 張
  • 融資增減：+3,032 張
  • 融券增減：+26 張

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