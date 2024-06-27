盤中速報 - 伍豐(8076)急拉3.17%報37.45元，成交19,055張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:34
伍豐(8076-TW)近5分K漲速3.17%，27日09:34報37.45元，成交19,055張，今日漲幅為5.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
伍豐(8076-TW)近5日股價上漲17.97%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.63%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-587 張
- 外資買賣超：-867 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+280 張
- 融資增減：+3,032 張
- 融券增減：+26 張
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