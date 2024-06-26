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鉅亨速報

盤中速報 - 伍豐(8076)股價拉至漲停，漲停價35.45元，成交12,105張

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 13:08

伍豐(8076-TW)26日13:08上漲3.2元，股價漲停報35.45元，委買5,245,000張，成交12,105張。

主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲0.78%。

伍豐(8076-TW)近5日股價上漲5.56%，櫃買市場加權指數下跌0.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,342 張
  • 外資買賣超：-1,477 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+135 張
  • 融資增減：+671 張
  • 融券增減：+14 張

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