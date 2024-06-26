盤中速報 - 伍豐(8076)股價拉至漲停，漲停價35.45元，成交12,105張

主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲0.78%。