盤中速報 - 伍豐(8076)大漲7.05%，報37.95元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:53
伍豐(8076-TW)27日09:53股價上漲2.5元，報37.95元，漲幅7.05%，成交24,583張。
伍豐(8076-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。
近5日股價上漲17.97%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-587 張
- 外資買賣超：-867 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+280 張
- 融資增減：+3,032 張
- 融券增減：+26 張
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