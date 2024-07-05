台積電成千金股！法說會即將登場，現在還能上車嗎？

鉅亨研報 2024-07-05 11:16

一、市場樂觀看待台積電法說

台積電日前公布將於 7 月 18 日召開法說會，此次將會回歸實體舉行，也是董事長魏哲家正式接棒後的第一場法說。

事實上，當六月台股攀登 23000 點高峰時，市場普遍期待台積電也突破千元大關。各研究單位預估，2024 年台積電的 EPS 大致落在約 40 元左右，2025 年多預估將可接近 50 元。目前 AI 火熱，輝達算是獨霸 AI GPU 晶片市場，以市場預估值來看，2025 年的本益比已跨越 30 倍，但是輝達的晶片唯有靠台積電製造才能有產品，如今高階晶片技術無出其右，所以對於台積電的期待並不是空中樓閣。

法說會前已有外資發表看法，看好台積電第三季營收可望季增雙位數、明年資本支出將衝高到 360-370 億美元區間，更樂觀的已有喊到上看 395 億美元的資本支出。普遍來說，當前機構投資人仍普遍看好本次法說的業績與指引。

二、台積電未來展望與財務分析

槍在手，跟三弟走：

Nvidia 執行長先前於 Computex 餐會時認同台積電的服務過於便宜，間接表態願意向台積電支付更多費用，帶動市場對 2025 年晶圓代工及後段先進封裝價格調漲的期待。永豐投顧研究處認為主要將來自 3-5nm 製程 (合計佔 1Q24 營收約 46%) 產能仍供不應求，同時看好 3Q24 Fab 18 P8 投產後 3nm 產能利用率仍維持高檔，另一部分則是來自客戶對先進封裝的強勁需求。目前市場對先進製程及封裝漲幅預期分別為 5-10% 及 10-20%，確切數字仍待 9-10 月定案。

技術論壇確保領先地位：

台積電在先前技術論壇釋出未來規劃，節錄小部分更新如下，......。

AI 起飛，台積電營運擴張：

台積電 5 月營收 2296.2 億元，月減 2.7%，年增 30.1%；台積電累計前 5 月營收 1 兆 582 億元，較去年同期增加 27%。事實上，台積電從今年 2 月開始，月營收都保持兩位數的年增率，明顯進入高速擴張期。相較於其他晶圓代工公司，也可發現唯有台積電的營收成長態勢最明顯，無疑這是製程領先帶來的優勢。

1Q24 獲利率達財測上緣，現金流入充裕：

台積電 1Q24 美元營收 188.7 億 (-3.8%QoQ，+12.9%) 略高於 188 億的營收展望上緣，季減主因客戶對手機產品季節性需求下滑，部分被 HPC 相關產品的強勁需求所抵銷，......。