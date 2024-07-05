盤中速報 - 蔚華科(3055)急拉3.14%報98.8元，成交4,408張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:04
蔚華科(3055-TW)近5分K漲速3.14%，05日11:04報98.8元，成交4,408張，今日漲幅為7.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
蔚華科(3055-TW)近5日股價下跌1.07%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路上漲1.91%。集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,622 張
- 外資買賣超：-1,717 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：+661 張
- 融券增減：-549 張
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