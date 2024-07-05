盤中速報 - 晶呈科技(4768)急拉3.26%報269.5元，成交1,780張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:49
晶呈科技(4768-TW)近5分K漲速3.26%，05日10:49報269.5元，成交1,780張，今日漲幅為3.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶呈科技(4768-TW)近5日股價上漲12.26%，所屬產業為化學工業，相關化學股價指數上漲5.39%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,088 張
- 外資買賣超：+659 張
- 投信買賣超：+357 張
- 自營商買賣超：+72 張
- 融資增減：-16 張
- 融券增減：+10 張
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