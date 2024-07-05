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鉅亨速報

盤中速報 - 普安(2495)大漲7.15%，報38.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:19

普安(2495-TW)05日10:19股價上漲2.55元，報38.2元，漲幅7.15%，成交10,440張。

普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。

近5日股價上漲20.44%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-550 張
  • 外資買賣超：-579 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：+1,139 張
  • 融券增減：+123 張

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