盤中速報 - 普安(2495)大漲7.15%，報38.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:19
普安(2495-TW)05日10:19股價上漲2.55元，報38.2元，漲幅7.15%，成交10,440張。
普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。
近5日股價上漲20.44%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-550 張
- 外資買賣超：-579 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：+1,139 張
- 融券增減：+123 張
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