盤中速報 - 普安(2495)急拉4.01%報37.6元，成交10,301張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:19
普安(2495-TW)近5分K漲速4.01%，03日10:19報37.6元，成交10,301張，今日漲幅為5.92％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
普安(2495-TW)近5日股價上漲22.41%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌0.28%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,064 張
- 外資買賣超：+3,089 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：+464 張
- 融券增減：+148 張
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