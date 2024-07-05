search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 喬福(1540)大漲7.1%，報24.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:54

喬福(1540-TW)05日09:54股價上漲1.6元，報24.15元，漲幅7.1%，成交1,541張。

喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。

近5日股價上漲1.35%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+347 張
  • 外資買賣超：+318 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+29 張
  • 融資增減：-304 張
  • 融券增減：-1 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23563.930.18%
喬福23.85.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
喬福

79.17%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
喬福

79.17%

勝率

#避雷針

偏強
喬福

79.17%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty