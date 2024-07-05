盤中速報 - 喬福(1540)大漲7.1%，報24.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:54
喬福(1540-TW)05日09:54股價上漲1.6元，報24.15元，漲幅7.1%，成交1,541張。
喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。
近5日股價上漲1.35%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+347 張
- 外資買賣超：+318 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+29 張
- 融資增減：-304 張
- 融券增減：-1 張
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