盤中速報 - 泓德能源-創(6873)大漲7.08%，報227元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:43
泓德能源-創(6873-TW)05日09:43股價上漲15元，報227.0元，漲幅7.08%，成交456張。
泓德能源-創(6873-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為全方位綠電解決方案包含工程、管理、智慧電力服務與儲能充電產品。案場維運服務、養殖管理服務。
近5日股價上漲5.47%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+239 張
- 外資買賣超：+261 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
- 融資增減：+38 張
- 融券增減：+83 張
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