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鉅亨速報

盤中速報 - 佳凌(4976)急拉3.53%報55.6元，成交1,163張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:04

佳凌(4976-TW)近5分K漲速3.53%，05日09:04報55.6元，成交1,163張，今日漲幅為5.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳凌(4976-TW)近5日股價上漲4.56%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲3.73%。集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,678 張
  • 外資買賣超：-1,718 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+40 張
  • 融資增減：+810 張
  • 融券增減：+3 張

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