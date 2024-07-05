盤中速報 - 佳凌(4976)急拉3.53%報55.6元，成交1,163張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:04
佳凌(4976-TW)近5分K漲速3.53%，05日09:04報55.6元，成交1,163張，今日漲幅為5.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳凌(4976-TW)近5日股價上漲4.56%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲3.73%。集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,678 張
- 外資買賣超：-1,718 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+40 張
- 融資增減：+810 張
- 融券增減：+3 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 凱碩(8059)股價拉至漲停，漲停價34.5元，成交411張
- 盤中速報 - 凱碩(8059)大漲8.28%，報34元
- 盤中速報 - 亞光(3019)股價拉至漲停，漲停價76.0元，成交1,617張
- 盤中速報 - 雷科(6207)大漲7.05%，報88.1元
鉅亨號貼文看更多
下一篇