盤中速報 - 宏達電(2498)大漲7.08%，報49.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:04
宏達電(2498-TW)05日11:04股價上漲3.25元，報49.15元，漲幅7.08%，成交8,520張。
宏達電(2498-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為掌上型電腦與智慧型手機之設計、生產與製造。掌上型電腦(含具備無線通訊功能之產品)。掌上型電腦與智慧型手機之各式零組件及相關技術支援、售後服務等。
近5日股價下跌0.11%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+817 張
- 外資買賣超：+1,306 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-486 張
- 融資增減：+303 張
- 融券增減：-180 張
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