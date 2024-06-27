盤中速報 - 佳凌(4976)急拉3.37%報52.1元，成交6,320張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:34
佳凌(4976-TW)近5分K漲速3.37%，27日09:34報52.1元，成交6,320張，今日漲幅為2.56％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳凌(4976-TW)近5日股價上漲9.25%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,328 張
- 外資買賣超：+3,343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：+718 張
- 融券增減：+202 張
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