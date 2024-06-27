search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 佳凌(4976)急拉3.37%報52.1元，成交6,320張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:34

佳凌(4976-TW)近5分K漲速3.37%，27日09:34報52.1元，成交6,320張，今日漲幅為2.56％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳凌(4976-TW)近5日股價上漲9.25%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,328 張
  • 外資買賣超：+3,343 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：+718 張
  • 融券增減：+202 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22874.05-0.49%
佳凌51.71.77%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.51
加權指數法興 槓桿22.81

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
佳凌

95.65%

勝率

#指標剛突破

偏強
佳凌

95.65%

勝率

#波段上揚股

偏強
佳凌

95.65%

勝率

#當沖高手_強

偏強
佳凌

95.65%

勝率

#上升三紅K

偏強
佳凌

95.65%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty