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鉅亨速報

盤中速報 - 雷科(6207)急拉5.99%報80.8元，成交9,480張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:07

雷科(6207-TW)近5分K漲速5.99%，04日10:07報80.8元，成交9,480張，今日漲幅為7.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雷科(6207-TW)近5日股價上漲0.4%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.95%。櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+680 張
  • 外資買賣超：+599 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+81 張
  • 融資增減：+286 張
  • 融券增減：+38 張

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