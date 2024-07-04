盤中速報 - 雷科(6207)大漲7.34%，報80.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:05
雷科(6207-TW)04日10:05股價上漲5.5元，報80.4元，漲幅7.34%，成交8,675張。
雷科(6207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為表面黏著元件&SMD捲裝材料。雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔。自動光學檢查系統、迴銲爐。
近5日股價上漲0.4%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+680 張
- 外資買賣超：+599 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+81 張
- 融資增減：+286 張
- 融券增減：+38 張
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