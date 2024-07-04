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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hafnia Ltd.(HAFN-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為10.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 20:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Hafnia Ltd.(HAFN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.64元，其中最高估值1.98元，最低估值1.17元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.98(1.98)22.051.32
最低值1.17(1.17)0.930.951.32
平均值1.66(1.63)1.371.351.32
中位數1.64(1.61)1.281.131.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.75億15.66億15.78億
最低值13.91億10.82億10.90億
平均值15.13億13.08億12.97億
中位數14.82億12.92億12.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.210.41-0.151.571.57
營業收入8.28億8.74億8.11億18.33億26.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Hafnia Ltd.(HAFN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHAFN

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