鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hafnia Ltd.(HAFN-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為10.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Hafnia Ltd.(HAFN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.64元，其中最高估值1.98元，最低估值1.17元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.98(1.98)
|2
|2.05
|1.32
|最低值
|1.17(1.17)
|0.93
|0.95
|1.32
|平均值
|1.66(1.63)
|1.37
|1.35
|1.32
|中位數
|1.64(1.61)
|1.28
|1.13
|1.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.75億
|15.66億
|15.78億
|最低值
|13.91億
|10.82億
|10.90億
|平均值
|15.13億
|13.08億
|12.97億
|中位數
|14.82億
|12.92億
|12.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.21
|0.41
|-0.15
|1.57
|1.57
|營業收入
|8.28億
|8.74億
|8.11億
|18.33億
|26.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Hafnia Ltd.(HAFN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為45.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為5.16元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Olin Corp.(OLN-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為59.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為162.00元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇