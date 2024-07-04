盤後速報 - 精星(8183)下週(7月11日)除息1.8元，預估參考價41.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
精星(8183-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(7月4日)收盤價43.65元計算，預估參考價為41.85元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
精星(8183-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。近5日股價上漲1.75%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|43.65
|1.8
|4.12%
|0.0
|2023/07/27
|52.9
|1.9
|3.59%
|0.0
|2022/08/09
|58.5
|1.2552
|2.15%
|0.0
|2021/08/12
|47.95
|0.8
|1.67%
|0.0
|2020/08/06
|18.6
|0.45
|2.42%
|0.0
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