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鉅亨速報

盤後速報 - 精星(8183)下週(7月11日)除息1.8元，預估參考價41.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

精星(8183-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月4日)收盤價43.65元計算，預估參考價為41.85元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

精星(8183-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。近5日股價上漲1.75%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 43.65 1.8 4.12% 0.0
2023/07/27 52.9 1.9 3.59% 0.0
2022/08/09 58.5 1.2552 2.15% 0.0
2021/08/12 47.95 0.8 1.67% 0.0
2020/08/06 18.6 0.45 2.42% 0.0

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