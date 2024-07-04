盤後速報 - 振樺電(8114)下週(7月11日)除息4.7元，預估參考價184.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
振樺電(8114-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.7元。
以今日(7月4日)收盤價189.50元計算，預估參考價為184.8元，息值合計為4.7元，股息殖利率2.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
振樺電(8114-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。近5日股價上漲6.96%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|189.50
|4.6972
|2.48%
|0.0
|2023/07/06
|121.5
|6.99352
|5.76%
|0.0
|2022/07/01
|133.0
|4.5
|3.38%
|0.0
|2021/08/12
|76.4
|1.5
|1.96%
|0.0
|2020/09/17
|84.0
|4.5
|5.36%
|0.0
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