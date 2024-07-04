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鉅亨速報

盤後速報 - 振樺電(8114)下週(7月11日)除息4.7元，預估參考價184.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

振樺電(8114-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.7元。

以今日(7月4日)收盤價189.50元計算，預估參考價為184.8元，息值合計為4.7元，股息殖利率2.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

振樺電(8114-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。近5日股價上漲6.96%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 189.50 4.6972 2.48% 0.0
2023/07/06 121.5 6.99352 5.76% 0.0
2022/07/01 133.0 4.5 3.38% 0.0
2021/08/12 76.4 1.5 1.96% 0.0
2020/09/17 84.0 4.5 5.36% 0.0

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