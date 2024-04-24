精星受中國新能源車降價壓力極大 估Q2營收略優於上一季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 09:36

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) ，在中國大陸新能源車廠首季降價壓力大增之下，加上春節工作天數少，第一季財報稅後純益 5481 萬元，每股純益 0.45 元；在第二季訂單能見度也不高且售價壓力依舊，但預估營收略優於上季。

精星科技 2024 年首季營收 13.1 億元，毛利率 14.83%，季減 3.86 個百分點，年減 5.74 個百分點，稅後純益 5481 萬元，季減 68.68%，年減 49.38%，每股純益 0.45 元。

精星科技 2024 年首季營收及獲利高幅度下滑，主要因其 PBCA 產品有 84% 應用新能源車的電源管理系統，12% 用於挖掘機等工控產品，但第一季中國大陸新能源車市場降價幅度高，也對於來自電池廠的重要組件形成龐大降價壓力，電池廠也以降低出貨量因應，對精星出貨形成龐大壓力，且獲利下滑。

同時，應用於營建工程用的挖掘機等工控產品，也因中國大陸營建工程量體減少，也形成需求下降。

2024 年目前精星產品應用以車用占比最高，達 84%，此外在工控產品比重約 12%，法人預估精星第二季營收可望較首季略增，但產品價格壓力依舊，精星也採取相對設法降低生產成本方式因應市場壓力。