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鉅亨速報

盤後速報 - 汎銓(6830)下週(7月11日)除息4.5元，預估參考價142.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

汎銓(6830-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(7月4日)收盤價146.50元計算，預估參考價為142.0元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

汎銓(6830-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為技術分析服務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 146.50 4.5 3.07% 0.0
2023/06/21 184.0 5.5 2.99% 0.0
2022/07/12 130.0 4.5 3.46% 0.0
2021/08/24 149.5 2.5 1.67% 0.0

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