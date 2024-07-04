盤後速報 - 匯僑設計(6754)下週(7月11日)除息3.5元，預估參考價61.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
匯僑設計(6754-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月4日)收盤價64.60元計算，預估參考價為61.1元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
匯僑設計(6754-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為室內設計及裝修工程。專案管理。傢俱製造,售後服務。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|64.60
|3.5
|5.42%
|0.0
|2023/07/13
|55.3
|3.7
|6.69%
|0.0
|2022/07/07
|44.9
|3.5
|7.8%
|0.0
|2021/07/08
|47.5
|2.8
|5.89%
|0.0
|2020/07/13
|46.09
|2.8
|6.08%
|0.0
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