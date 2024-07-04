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鉅亨速報

盤後速報 - 匯僑設計(6754)下週(7月11日)除息3.5元，預估參考價61.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

匯僑設計(6754-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月4日)收盤價64.60元計算，預估參考價為61.1元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

匯僑設計(6754-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為室內設計及裝修工程。專案管理。傢俱製造,售後服務。近5日股價上漲0.94%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 64.60 3.5 5.42% 0.0
2023/07/13 55.3 3.7 6.69% 0.0
2022/07/07 44.9 3.5 7.8% 0.0
2021/07/08 47.5 2.8 5.89% 0.0
2020/07/13 46.09 2.8 6.08% 0.0

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