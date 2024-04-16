【量大強漲股整理】台股震盪回檔止穩關鍵看甚麼?未來選股策略為何?
鉅亨研報 2024-04-16 17:30
加權指數，今日開低走低，終場下跌 547.81 點，收在 19901.96 點，成交量 5349 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 388.25 億，投信買超 16.04 億，自營商賣超 200.78 億，三大法人合計賣超 527.99 億，其中，外資連 5 天賣超，累計 785.39 億，投信連 3 買，累計 51.48 億；自營商連 4 天賣超，累計 399.33 億。
美股方面，四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.65%，標普 500 指數下跌 1.2%，納指下跌 1.79%，費半下跌 1.39%，美國 3 月零售銷售成長 0.7%，高於預期，顯示美國消費強勁，不僅美國 10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.61%，經濟學家也紛紛上調對第一季經濟成長的預期，市場研判，如果美國國內生產毛額 (GDP) 增速連續第三季超過 3%，聯準會今年降息的機會將會大幅下降，地緣政治方面， 伊朗 13 日對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動，打破過去數十年來與以色列僅限於「代理人戰爭」的軍事周旋，中東衝突有可能爆發為更廣泛的戰爭，這引發新的地緣政治緊張局勢，迫使市場資金轉向包括黃金在內的避險資產。台股方面，加權指數盤中一度狂瀉逾 605 點，創下台股史上第七大跌點，終場下跌 547.81 點，收在 19901.96 點，不僅摜破 2 萬點大關，也跌破月均線，雖然如此，但今天的跌點有收斂並非收最低，加上昨日八大官股行庫進場買股，買超逾買超 87 億元，且金額為今年第二大，上市 + 上櫃，跌停板家數跌家數僅 18 家，家數不高，也有弱中透強的訊號，明天為台指期結算日，預期在結算過後， ( 2330-TW) 台積電，將於 4 月 18 日召開的法說會，將會公布亮眼的第一季業績和樂觀的第二季展望，加權指數有望止跌反攻。
權值股方面，全球晶圓代工龍頭 (2330-TW) 台積電，今天股價開低走低，終場下跌 18 元，收在 788 元，守住月線，今年第一季營收成長 16.5%，成長動能強勁，如果法說會釋出利多，有望繼續上攻；( 2317-TW ) 鴻海，股價開低走低，終場下跌 5 元，收在 141 元；晶片設計龍頭 ( 2454-TW ) 聯發科，股價開低走低，終場下跌 55 元，收在 1055 元，( 2454-TW ) 聯發科，近期對外正式宣布生成式 AI 服務平台「MediaTek DaVinci」（聯發科技達哥），背後的動機，除了董事長蔡明介認為聯發科的競爭力就是「技術力」，更希望台灣產業加速導入生成式 AI，讓原本「超級富豪才玩得起的 AI，可以用更便宜的方式、且各行各業都能取得。
準總統賴清德將新內閣定位為「行動創新 AI 內閣」，帶動 AI 相關 IP/IC 設族群逆勢上漲，(3661-TW) 世芯 - KY，股價上漲 2.72%，營運主要動能來自於北美雲端服務大客戶 AI 晶片，客戶包括 AWS Inferentia、Intel Habana 等等，此外，因為 CoWoS 產能吃緊，( 3661-TW ) 世芯 - KY，積極向 ( 2330-TW ) 台積電，爭取更多產能，假設產能提升，營收可望大幅成長，外資預估今年營收上看 17 億美元，年增率高達 25%，( 3443-TW ) 創意，今日股價開低走高，逆勢上漲 2.16%，3 月營收 21.9 憶，月增率高達 24.5%，客製化晶片 ( ASIC ) 需求加速攀升，5 奈米 AI 客製化晶片也將進入量產階段，該專案與美國大廠微軟合作，搶攻 AI 版圖，2024 年營運表現可望迎來大爆發。
根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，台灣重電族群將迎來強勁成長動能，(1618-TW) 合機，今日盤中最高價 51 元，再度創下歷史新高，終場上漲 2.01%，成功獲得台電總訂單 42 億元，其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單，因為 ( 1618-TW ) 合機，是業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商，預估會成為台電計畫的主要受惠者，( 1609-TW ) 大亞，今日盤中最高價 57.4 元，也是創下歷史新高，受惠於台電 10 年強韌電網計畫預計投入 5645 億元，線纜事業需求快速成長，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項關鍵指標皆創集團紀錄，成長動能強勁，最後是 ( 1519-TW ) 華城，雖然今日股價下跌 1.37%，但
相較於多數股票，以相對強勢抗跌，是台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，此外，華城旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，股價整理後，隨時有機會挑戰千元。
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台股震盪回檔之下，未來的選股策略為何?
有機會止穩的訊號看誰?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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