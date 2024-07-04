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鉅亨速報

盤後速報 - 雍智科技(6683)下週(7月11日)除息6.51元，預估參考價411.99元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

雍智科技(6683-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.51元。

以今日(7月4日)收盤價418.50元計算，預估參考價為411.99元，息值合計為6.51元，股息殖利率1.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

雍智科技(6683-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試載板。近5日股價上漲2.28%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 418.50 6.5092 1.56% 0.0
2023/08/22 197.0 7.5022 3.81% 0.0
2022/08/23 200.0 7.757 3.88% 0.0
2021/08/25 350.0 5.5 1.57% 0.0
2020/08/25 287.0 4.0 1.39% 0.0

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