盤後速報 - 雍智科技(6683)下週(7月11日)除息6.51元，預估參考價411.99元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
雍智科技(6683-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.51元。
以今日(7月4日)收盤價418.50元計算，預估參考價為411.99元，息值合計為6.51元，股息殖利率1.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
雍智科技(6683-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC測試載板。近5日股價上漲2.28%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|418.50
|6.5092
|1.56%
|0.0
|2023/08/22
|197.0
|7.5022
|3.81%
|0.0
|2022/08/23
|200.0
|7.757
|3.88%
|0.0
|2021/08/25
|350.0
|5.5
|1.57%
|0.0
|2020/08/25
|287.0
|4.0
|1.39%
|0.0
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