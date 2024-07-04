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鉅亨速報

盤後速報 - 泰金-KY(6629)下週(7月11日)除息2元，預估參考價118.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

泰金-KY(6629-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月4日)收盤價120.50元計算，預估參考價為118.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰金-KY(6629-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為家飾鑄件開發、生產及銷售。近5日股價上漲6.96%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 120.50 2.0 1.66% 0.0
2024/01/03 55.0 1.5 2.73% 0.0
2023/07/14 47.6 1.27 2.67% 0.0
2023/01/11 48.0 1.0 2.08% 0.0
2022/07/14 52.2 1.0 1.92% 0.0

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