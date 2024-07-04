盤後速報 - 泰金-KY(6629)下週(7月11日)除息2元，預估參考價118.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
泰金-KY(6629-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月4日)收盤價120.50元計算，預估參考價為118.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰金-KY(6629-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為家飾鑄件開發、生產及銷售。近5日股價上漲6.96%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|120.50
|2.0
|1.66%
|0.0
|2024/01/03
|55.0
|1.5
|2.73%
|0.0
|2023/07/14
|47.6
|1.27
|2.67%
|0.0
|2023/01/11
|48.0
|1.0
|2.08%
|0.0
|2022/07/14
|52.2
|1.0
|1.92%
|0.0
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