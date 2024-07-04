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鉅亨速報

盤後速報 - 美達科技(6735)下週(7月11日)除權息0.8元，預估參考價86.19元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

美達科技(6735-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.5元，合計股利0.8元。

以今日(7月4日)收盤價90.80元計算，預估參考價為86.19元，權息值合計為4.61元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

美達科技(6735-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。近5日股價上漲8.33%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 90.80 0.3 0.33% 0.5
2023/08/22 52.3 2.4 4.59% 0.5
2022/06/16 85.0 3.2 3.76% 0.0
2021/08/10 89.4 2.5 2.8% 0.0
2020/08/06 110.0 0.8 0.73% 1.0

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