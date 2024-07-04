盤後速報 - 美達科技(6735)下週(7月11日)除權息0.8元，預估參考價86.19元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
美達科技(6735-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.5元，合計股利0.8元。
以今日(7月4日)收盤價90.80元計算，預估參考價為86.19元，權息值合計為4.61元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
美達科技(6735-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。近5日股價上漲8.33%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|90.80
|0.3
|0.33%
|0.5
|2023/08/22
|52.3
|2.4
|4.59%
|0.5
|2022/06/16
|85.0
|3.2
|3.76%
|0.0
|2021/08/10
|89.4
|2.5
|2.8%
|0.0
|2020/08/06
|110.0
|0.8
|0.73%
|1.0
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