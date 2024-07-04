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鉅亨速報

盤後速報 - 台表科(6278)下週(7月11日)除息5元，預估參考價128.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

台表科(6278-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月4日)收盤價133.50元計算，預估參考價為128.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

台表科(6278-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝設計,加工,製造及買賣業務。前項有關進出口業務之經營。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲13.93%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 133.50 5.0 3.75% 0.0
2023/07/13 99.5 7.0 7.04% 0.0
2022/07/14 81.7 6.0 7.34% 0.0
2021/08/17 109.5 3.3 3.01% 0.0
2020/07/16 143.0 2.8 1.96% 0.0

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