盤後速報 - 台表科(6278)下週(7月11日)除息5元，預估參考價128.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
台表科(6278-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月4日)收盤價133.50元計算，預估參考價為128.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
台表科(6278-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝設計,加工,製造及買賣業務。前項有關進出口業務之經營。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲13.93%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|133.50
|5.0
|3.75%
|0.0
|2023/07/13
|99.5
|7.0
|7.04%
|0.0
|2022/07/14
|81.7
|6.0
|7.34%
|0.0
|2021/08/17
|109.5
|3.3
|3.01%
|0.0
|2020/07/16
|143.0
|2.8
|1.96%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 柏文(8462)次交易(5)日除息2.11元，參考價115.89元
- 盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
- 盤後速報 - 大世科(8099)次交易(5)日除息1.85元，參考價112.15元
- 盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇