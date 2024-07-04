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鉅亨速報

營收速報 - 佳必琪(6197)6月營收6.00億元年增率高達59.47％

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:15

佳必琪(6197-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6.00億元，年增率59.47%，月增率-3.39%。

今年1-6月累計營收為32.24億元，累計年增率50.02%。

最新價為189元，近5日股價下跌-4.33%，相關零組件業下跌-0.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-379 張
  • 外資買賣超：-257 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6.00億 59% -3%
24/5 6.21億 78% 16%
24/4 5.35億 59% -5%
24/3 5.63億 30% 71%
24/2 3.29億 -5% -43%
24/1 5.78億 89% 26%

佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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