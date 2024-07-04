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鉅亨速報

營收速報 - 亞光(3019)6月營收21.10億元年增率高達40.06％

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:15

亞光(3019-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣21.10億元，年增率40.06%，月增率11.29%。

今年1-6月累計營收為99.03億元，累計年增率19.5%。

最新價為69.1元，近5日股價下跌0%，相關光 電 業上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+977 張
  • 外資買賣超：+809 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+167 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 21.10億 40% 11%
24/5 18.96億 27% 18%
24/4 16.07億 10% -2%
24/3 16.36億 6% 41%
24/2 11.59億 -4% -22%
24/1 14.93億 38% -5%

亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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