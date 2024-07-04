營收速報 - 亞光(3019)6月營收21.10億元年增率高達40.06％
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:15
今年1-6月累計營收為99.03億元，累計年增率19.5%。
最新價為69.1元，近5日股價下跌0%，相關光 電 業上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+977 張
- 外資買賣超：+809 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+167 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|21.10億
|40%
|11%
|24/5
|18.96億
|27%
|18%
|24/4
|16.07億
|10%
|-2%
|24/3
|16.36億
|6%
|41%
|24/2
|11.59億
|-4%
|-22%
|24/1
|14.93億
|38%
|-5%
亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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