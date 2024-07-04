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鉅亨速報

盤中速報 - 勝昱(4304)大跌8.15%，報10.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:49

勝昱(4304-TW)04日12:49股價下跌0.95元，報10.7元，跌幅8.15%，成交790張。

勝昱(4304-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各項包裝材料之製造加工及買賣業務。各種絕源材料印刷電路基板之製造加工及買賣業務。各種塑膠薄膜及金屬薄膜之製造加工及買賣業務。

近5日股價上漲60.47%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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