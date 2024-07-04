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鉅亨速報

盤中速報 - 華景電(6788)急拉3.23%報207.5元，成交1,503張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:04

華景電(6788-TW)近5分K漲速3.23%，04日12:04報207.5元，成交1,503張，今日漲幅為5.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華景電(6788-TW)近5日股價上漲9.72%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.7%。櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-33 張
  • 外資買賣超：-30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：+215 張
  • 融券增減：+1 張

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