盤中速報 - 華景電(6788)急拉3.23%報207.5元，成交1,503張
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:04
華景電(6788-TW)近5分K漲速3.23%，04日12:04報207.5元，成交1,503張，今日漲幅為5.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華景電(6788-TW)近5日股價上漲9.72%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.7%。櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33 張
- 外資買賣超：-30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+215 張
- 融券增減：+1 張
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