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鉅亨速報

盤中速報 - 華景電(6788)急拉3.68%報197.0元，成交1,497張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:44

華景電(6788-TW)近5分K漲速3.68%，01日11:44報197.0元，成交1,497張，今日漲幅為7.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華景電(6788-TW)近5日股價上漲4.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.01%。櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+153 張
  • 外資買賣超：+71 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+82 張
  • 融資增減：+92 張
  • 融券增減：+1 張

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