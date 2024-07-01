盤中速報 - 華景電(6788)急拉3.68%報197.0元，成交1,497張
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:44
華景電(6788-TW)近5分K漲速3.68%，01日11:44報197.0元，成交1,497張，今日漲幅為7.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華景電(6788-TW)近5日股價上漲4.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.01%。櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+153 張
- 外資買賣超：+71 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+82 張
- 融資增減：+92 張
- 融券增減：+1 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安可(3615)大漲7%，報32.1元
- 盤中速報 - 及成(3095)急拉4.11%報45.5元，成交100張
- 盤中速報 - 金橋(6133)大漲7.21%，報16.35元
- 盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.11%，報248.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇