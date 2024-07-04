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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額17.36億

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:04

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，04日10:04相關指數下跌2.56%，總成交額17.36億元，大盤占比0.74%。

該產業上漲家數20、下跌家數16、平盤家數6。領跌個股美時(1795-TW)04日10:04股價下跌7.5元，報302.5元，跌幅2.42%。

生技醫療近5日上漲1.83%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +1.83% +0.81%
近一月 +10.45% +7.59%
近三月 +12.78% +13.94%
近六月 +19.0% +31.97%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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