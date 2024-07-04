盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.56%，總成交額17.36億
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:04
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，04日10:04相關指數下跌2.56%，總成交額17.36億元，大盤占比0.74%。
該產業上漲家數20、下跌家數16、平盤家數6。領跌個股美時(1795-TW)04日10:04股價下跌7.5元，報302.5元，跌幅2.42%。
生技醫療近5日上漲1.83%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.83%
|+0.81%
|近一月
|+10.45%
|+7.59%
|近三月
|+12.78%
|+13.94%
|近六月
|+19.0%
|+31.97%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雷科(6207)股價拉至漲停，漲停價82.3元，成交13,898張
- 盤中速報 - 矽統(2363)大漲7.22%，報57.9元
- 盤中速報 - 雷科(6207)急拉5.99%報80.8元，成交9,480張
- 盤中速報 - 雷科(6207)大漲7.34%，報80.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇