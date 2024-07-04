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鉅亨速報

盤中速報 - 晶呈科技(4768)大漲7.01%，報259.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:33

晶呈科技(4768-TW)04日10:33股價上漲17元，報259.5元，漲幅7.01%，成交1,051張。

晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。

近5日股價上漲4.53%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+30 張
  • 外資買賣超：+35 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：+160 張
  • 融券增減：+1 張

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