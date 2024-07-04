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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額721.96億

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:34

台股今日半導體業類股表現強勁，04日10:34相關指數上漲2.13%，總成交額721.96億元，大盤占比26.4%。

該產業上漲家數68、下跌家數15、平盤家數3。領漲個股矽統(2363-TW)04日10:34股價上漲5.4元，報59.4元，漲幅10%。

半導體業近5日上漲1.24%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +1.24% +0.81%
近一月 +12.98% +7.59%
近三月 +20.97% +13.94%
近六月 +54.24% +31.97%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23521.621.51%
矽統59.410.00%

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