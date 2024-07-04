盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額721.96億
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:34
台股今日半導體業類股表現強勁，04日10:34相關指數上漲2.13%，總成交額721.96億元，大盤占比26.4%。
該產業上漲家數68、下跌家數15、平盤家數3。領漲個股矽統(2363-TW)04日10:34股價上漲5.4元，報59.4元，漲幅10%。
半導體業近5日上漲1.24%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.24%
|+0.81%
|近一月
|+12.98%
|+7.59%
|近三月
|+20.97%
|+13.94%
|近六月
|+54.24%
|+31.97%
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