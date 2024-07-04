盤中速報 - 尖點(8021)股價拉至漲停，漲停價33.1元，成交2,147張
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:34
尖點(8021-TW)04日09:34上漲3元，股價漲停報33.1元，委買13張、委賣133張，成交2,147張。
主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.14%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-109 張
- 外資買賣超：+243 張
- 投信買賣超：-374 張
- 自營商買賣超：+22 張
- 融資增減：-97 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台富(1454)急跌-5.41%報17.7元，成交872張
- 盤中速報 - 金橋(6133)股價拉至漲停，漲停價18.3元，成交4,076張
- 盤中速報 - 漢科(3402)股價拉至漲停，漲停價128.0元，成交5,406張
- 盤中速報 - 台富(1454)股價拉至漲停，漲停價18.7元，成交543張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇