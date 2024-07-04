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盤中速報 - 尖點(8021)股價拉至漲停，漲停價33.1元，成交2,147張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:34

尖點(8021-TW)04日09:34上漲3元，股價漲停報33.1元，委買13張、委賣133張，成交2,147張。

主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌2.14%。

尖點(8021-TW)近5日股價下跌2.06%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-109 張
  • 外資買賣超：+243 張
  • 投信買賣超：-374 張
  • 自營商買賣超：+22 張
  • 融資增減：-97 張
  • 融券增減：0 張

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