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鉅亨速報

盤中速報 - 鼎天(3306)急拉3.05%報64.1元，成交623張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:31

鼎天(3306-TW)近5分K漲速3.05%，04日09:31報64.1元，成交623張，今日漲幅為4.74％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鼎天(3306-TW)近5日股價下跌1.45%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.22%。櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+50 張
  • 外資買賣超：+51 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-247 張
  • 融券增減：-6 張

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