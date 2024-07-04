鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為3.88元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.42元，其中最高估值0.5元，最低估值0.36元，預估目標價為3.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.5(0.5)
|0.5
|0.44
|最低值
|0.36(0.36)
|0.24
|0.19
|平均值
|0.43(0.41)
|0.37
|0.36
|中位數
|0.42(0.41)
|0.38
|0.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|48.92億
|45.43億
|46.21億
|最低值
|39.91億
|33.28億
|36.03億
|平均值
|45.29億
|40.73億
|42.29億
|中位數
|45.76億
|42.70億
|43.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.30
|-0.05
|0.08
|1.04
|0.55
|營業收入
|37.31億
|32.19億
|37.19億
|50.13億
|50.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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