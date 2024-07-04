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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為3.88元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 02:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.42元，其中最高估值0.5元，最低估值0.36元，預估目標價為3.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.5(0.5)0.50.44
最低值0.36(0.36)0.240.19
平均值0.43(0.41)0.370.36
中位數0.42(0.41)0.380.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值48.92億45.43億46.21億
最低值39.91億33.28億36.03億
平均值45.29億40.73億42.29億
中位數45.76億42.70億43.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.30-0.050.081.040.55
營業收入37.31億32.19億37.19億50.13億50.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENIC

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