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鉅亨速報

盤後速報 - 承業醫(4164)下週(7月10日)除息2元，預估參考價50.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

承業醫(4164-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月3日)收盤價52.60元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。近5日股價上漲0.19%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 52.60 2.00487 3.81% 0.0
2023/07/12 67.7 1.9684 2.91% 0.0
2022/07/13 36.9 2.005 5.43% 0.0
2021/07/28 37.05 2.0066 5.42% 0.0
2020/07/10 48.5 1.9967 4.12% 0.0

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