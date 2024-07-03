盤後速報 - 承業醫(4164)下週(7月10日)除息2元，預估參考價50.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
承業醫(4164-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月3日)收盤價52.60元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
承業醫(4164-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。近5日股價上漲0.19%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|52.60
|2.00487
|3.81%
|0.0
|2023/07/12
|67.7
|1.9684
|2.91%
|0.0
|2022/07/13
|36.9
|2.005
|5.43%
|0.0
|2021/07/28
|37.05
|2.0066
|5.42%
|0.0
|2020/07/10
|48.5
|1.9967
|4.12%
|0.0
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