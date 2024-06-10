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鉅亨速報

營收速報 - 承業醫(4164)5月營收3.85億元年增率高達55.61％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:15

承業醫(4164-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣3.85億元，年增率55.61%，月增率75.75%。

今年1-5月累計營收為12.52億元，累計年增率-1.41%。

最新價為51.8元，近5日股價下跌0%，相關生技醫療上漲3.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：+31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 3.85億 56% 76%
24/4 2.19億 -1% -1%
24/3 2.22億 -43% 33%
24/2 1.67億 -16% -35%
24/1 2.58億 20% -30%
23/12 3.68億 -4% -4%

承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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