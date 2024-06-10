營收速報 - 承業醫(4164)5月營收3.85億元年增率高達55.61％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:15
今年1-5月累計營收為12.52億元，累計年增率-1.41%。
最新價為51.8元，近5日股價下跌0%，相關生技醫療上漲3.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：+31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|3.85億
|56%
|76%
|24/4
|2.19億
|-1%
|-1%
|24/3
|2.22億
|-43%
|33%
|24/2
|1.67億
|-16%
|-35%
|24/1
|2.58億
|20%
|-30%
|23/12
|3.68億
|-4%
|-4%
承業醫(4164-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科及外科/手術等儀器設備銷售。維修保養、出租及其相關零配件、耗材之銷售及藥品銷售。一般投資業。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
上一篇
下一篇