泓德能源旗下新勝能源完成70億元聯貸案 超額認購1.78倍 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 14:52

泓德能源 (6873-TW) 與壽險合資公司「星鱻電力」旗下的新勝能源開發股份有限公司，今 (28) 日宣布，新臺幣 70 億元聯合授信案圓滿完成。本案由兆豐銀行與國際票券聯合主辦，同時也是公股行庫首宗統籌主辦之大型漁電共生太陽能電廠聯貸案。

慶祝典禮由兆豐銀行董事長雷仲達、國際票券董事長魏啟林及泓德能源董事長謝源一共同出席主持，三方皆表達對於政府 2050 淨零排放政策的支持，以及對於永續發展的堅持。

本案除主辦行兆豐銀行、國際票券外，還有合作金庫、第一銀行、土地銀行、兆豐票券、中華票券、永豐銀行、農業金庫、高雄銀行、凱基銀行、上海銀行、台中銀行、合庫票券、玉山銀行、彰化銀行共 16 家金融業者積極響應，短期間即超額認參達 1.78 倍，顯見銀行團對本案未來發展深具信心。

泓德能源表示，本案資金主要是提供位於嘉義縣義竹鄉的新勝漁電共生案場，全案屬室內設施屋頂型，光電容量為 119.3688MW。泓德能源旗下的漁電共生案場皆以養殖為主進行案場規劃，以新勝漁電共生案場為例，漁業基礎建設的投資即超過新台幣 10 億元。未來本案的漁業養殖將由星源漁業統籌，星源漁業採用智慧養殖的方式，活化既有魚塭，加上綠電達到一地多用的目標。

星源漁業去年 (2023) 為其第一年收成，整體產量超過 10 萬台斤，漁獲皆取得產銷履歷並可進行產品溯源，截至目前為止創造地方經濟超過 1,000 萬。星源漁業不僅帶動地方經濟成長，更創造就業機會吸引青年返鄉，現有同仁有七成來自地方，更有來自附近養殖戶的同仁，運用工作中學習到的智慧養殖至自家養殖池，藉此優化養殖方式。

泓德能源為國內智慧能源領導品牌，在太陽能光電案場開發、建置與維運擁有豐富經驗，旗下子公司除了上述的「星源漁業」，亦包含綠電購售專業顧問「星星電力」、全方位充電營運商「星舟快充」、能源聚合商「星佑能源」，還有以維運為主要業務範圍的「泓博能源」。