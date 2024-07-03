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盤中速報 - 志聖(2467)急拉3.8%報203.5元，成交19,817張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:40

志聖(2467-TW)近5分K漲速3.8%，03日10:40報203.5元，成交19,817張，今日漲幅為8.53％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

志聖(2467-TW)近5日股價上漲29.76%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌0.07%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,325 張
  • 外資買賣超：+8,115 張
  • 投信買賣超：+218 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：+6 張
  • 融券增減：+734 張

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