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鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)大漲7.2%，報201元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:00

志聖(2467-TW)03日09:00股價上漲13.5元，報201.0元，漲幅7.2%，成交1,004張。

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

近5日股價上漲29.76%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,325 張
  • 外資買賣超：+8,115 張
  • 投信買賣超：+218 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：+6 張
  • 融券增減：+734 張

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