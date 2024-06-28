search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價187.5元，成交15,756張

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:26

志聖(2467-TW)02日09:26上漲17元，股價漲停報187.5元，委買3,331張，成交15,756張。

主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲0.85%。

志聖(2467-TW)近5日股價上漲19.65%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,616 張
  • 外資買賣超：+7,465 張
  • 投信買賣超：+114 張
  • 自營商買賣超：+37 張
  • 融資增減：-112 張
  • 融券增減：+270 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌停

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22893.08-0.72%
志聖187.59.97%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
志聖

68.97%

勝率

#波段上揚股

偏強
志聖

68.97%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
志聖

68.97%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
志聖

68.97%

勝率

#法人看好股

偏強
志聖

68.97%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty