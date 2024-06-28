盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價187.5元，成交15,756張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:26
志聖(2467-TW)02日09:26上漲17元，股價漲停報187.5元，委買3,331張，成交15,756張。
主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲0.85%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,616 張
- 外資買賣超：+7,465 張
- 投信買賣超：+114 張
- 自營商買賣超：+37 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：+270 張
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