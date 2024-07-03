盤中速報 - 艾笛森(3591)大漲8.69%，報31.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:28
艾笛森(3591-TW)03日10:28股價上漲2.55元，報31.9元，漲幅8.69%，成交4,931張。
艾笛森(3591-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED照明元件模組、LED車用照明模組及光傳輸元件之研發製造銷售。
近5日股價下跌1.84%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+323 張
- 外資買賣超：-447 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+770 張
- 融資增減：-114 張
- 融券增減：0 張
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