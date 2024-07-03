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鉅亨速報

盤中速報 - 艾笛森(3591)急拉4.03%報32.25元，成交1,275張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:10

艾笛森(3591-TW)近5分K漲速4.03%，03日10:10報32.25元，成交1,275張，今日漲幅為9.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

艾笛森(3591-TW)近5日股價下跌1.84%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.61%。集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+323 張
  • 外資買賣超：-447 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+770 張
  • 融資增減：-114 張
  • 融券增減：0 張

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