盤中速報 - 艾笛森(3591)急拉4.03%報32.25元，成交1,275張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:10
艾笛森(3591-TW)近5分K漲速4.03%，03日10:10報32.25元，成交1,275張，今日漲幅為9.88％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾笛森(3591-TW)近5日股價下跌1.84%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.61%。集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+323 張
- 外資買賣超：-447 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+770 張
- 融資增減：-114 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 陽程(3498)急拉4.9%報51.1元，成交6,516張
- 盤中速報 - 精金(3049)大漲7.04%，報9.28元
- 盤中速報 - 翔耀(2438)大漲7.5%，報68.8元
- 盤中速報 - 富晶通(3623)股價拉至漲停，漲停價31.75元，成交250張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇