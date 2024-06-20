盤後速報 - 艾笛森(3591)下週(6月27日)除息0.5元，預估參考價30.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
艾笛森(3591-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月20日)收盤價31.40元計算，預估參考價為30.9元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
艾笛森(3591-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED照明元件模組、LED車用照明模組及光傳輸元件之研發製造銷售。近5日股價上漲11.43%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|31.40
|0.5
|1.59%
|0.0
|2023/07/10
|26.2
|0.29115
|1.11%
|0.0
|2022/08/24
|18.0
|0.2781
|1.55%
|0.5165
|2021/08/13
|24.5
|0.3195
|1.3%
|0.0
|2020/07/06
|11.2
|0.1022
|0.91%
|0.0
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