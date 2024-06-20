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鉅亨速報

盤後速報 - 艾笛森(3591)下週(6月27日)除息0.5元，預估參考價30.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

艾笛森(3591-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月20日)收盤價31.40元計算，預估參考價為30.9元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

艾笛森(3591-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED照明元件模組、LED車用照明模組及光傳輸元件之研發製造銷售。近5日股價上漲11.43%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 31.40 0.5 1.59% 0.0
2023/07/10 26.2 0.29115 1.11% 0.0
2022/08/24 18.0 0.2781 1.55% 0.5165
2021/08/13 24.5 0.3195 1.3% 0.0
2020/07/06 11.2 0.1022 0.91% 0.0

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