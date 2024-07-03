盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額69.77億
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:34
台股今日電子通路業類股表現強勁，03日10:34相關指數上漲2.11%，總成交額69.77億元，大盤占比3.07%。
該產業上漲家數18、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股益登(3048-TW)03日10:34股價上漲4.1元，報45.2元，漲幅9.98%。
電子通路近5日下跌0.89%，集中市場加權指數上漲0.01%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.89%
|+0.01%
|近一月
|-1.23%
|+8.05%
|近三月
|-1.82%
|+11.79%
|近六月
|+17.41%
|+28.15%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 艾笛森(3591)大漲8.69%，報31.9元
- 盤中速報 - 陽程(3498)股價拉至漲停，漲停價52.3元，成交9,422張
- 盤中速報 - 益登(3048)股價拉至漲停，漲停價45.2元，成交27,564張
- 盤中速報 - 聰泰(5474)急拉4.46%報188.0元，成交2,049張
鉅亨號貼文看更多
下一篇