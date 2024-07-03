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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額69.77億

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:34

台股今日電子通路業類股表現強勁，03日10:34相關指數上漲2.11%，總成交額69.77億元，大盤占比3.07%。

該產業上漲家數18、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股益登(3048-TW)03日10:34股價上漲4.1元，報45.2元，漲幅9.98%。

電子通路近5日下跌0.89%，集中市場加權指數上漲0.01%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -0.89% +0.01%
近一月 -1.23% +8.05%
近三月 -1.82% +11.79%
近六月 +17.41% +28.15%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23085.610.90%
益登45.29.98%

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