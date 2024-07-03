盤中速報 - 倉和(6538)股價殺至跌停，跌停價181.0元，成交8,747張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:50
倉和(6538-TW)03日09:50下跌20元，股價跌停報181.0元，委買598,000張、委賣7,000張，成交8,747張。
主要業務為網版製造。網印耗材買賣。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲0.07%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,699 張
- 外資買賣超：+1,633 張
- 投信買賣超：-101 張
- 自營商買賣超：+167 張
- 融資增減：+805 張
- 融券增減：+180 張
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